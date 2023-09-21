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  2. الرئيس الإيطالي يشيد بالعلاقات الممتازة مع ألمانيا

الرئيس الإيطالي يشيد بالعلاقات الممتازة مع ألمانيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - أشاد الرئيس سيرجيو ماتاريلا بـ "العلاقات الثنائية الممتازة" بين إيطاليا وألمانيا لدى استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في صقلية يوم أمس الأربعاء.

وقال ماتاريلا مرحبًا بنظيره الألماني: "سيدي الرئيس، عزيزي فرانك فالتر، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن ألتقي بك وشرف عظيم أن تكون في إيطاليا مرة أخرى. ويسعدني بشكل خاص أن أكون معك هنا في صقلية".

في أورتيجيا، المركز التاريخي لمدينة سيراكوزا.

وتابع "لدينا الفرصة لإعادة التأكيد، من خلال جائزة البلدية، على العلاقة القوية التي تربط شعبينا وتبادل بعض الأفكار حول اللحظة الحالية وعلاقاتنا الثنائية الممتازة للغاية.

ويتواجد ماتاريلا وشتاينماير في سيراكوزا لحضور حفل توزيع جائزة الرئيس للتعاون بين البلديات في إيطاليا وألمانيا، في نسختها الثانية.

ومن المقرر أن يقضي الرئيسان يوم الخميس في الفيلا الرومانية القديمة الأثرية في بياتسا أرمرينا. (أنسامد).

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