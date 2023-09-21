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  2. ميلوني من الأمم المتحدة تدعو لحرب دولية على المتاجرين بالبشر

ميلوني من الأمم المتحدة تدعو لحرب دولية على المتاجرين بالبشر

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إلى حرب دولية ضد المتاجرين بالبشر، وذلك في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

وتسألت ميلوني "هل يمكن لمنظمة كهذه، التي تؤكد "الإيمان بكرامة وقيمة الإنسان" في وثيقتها التأسيسية، أن تدير ظهرها حقا في مواجهة هذا الخراب؟"، في إشارة إلى الموجة الكبيرة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر من شمال إفريقيا هذا العام.

وتابعت "أنا مقتنعة بأن من واجب هذه المنظمة رفض كل نفاق بشأن هذه القضية وإعلان حرب عالمية، دون أي تنازلات، على المتاجرين بالبشر".

وأضافت "للقيام بذلك علينا أن نعمل معًا على كل المستويات، وإيطاليا تعتزم أن تكون في الخط الأمامي، مؤكدة "إن النهج المنافق في التعامل مع الهجرة جعل هؤلاء الناس أثرياء للغاية"، في إشارة إلى المتاجرين بالبشر.

وأردفت "نريد محاربة المافيا بجميع أشكالها، وسنحاربها أيضا. يجب أن يكون هذا هدفا يوحدنا جميعا". (أنسامد).

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