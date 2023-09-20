اطباء بلا حدود:مازال المهاجرون يموتون فى المتوسط

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - قال رئيس بعثة سفينة الانقاذ جيو بارينتس خوان ماتياس جيل ان المهاجرين مازالوا يموتون اثناء عبور البحر المتوسط من شمال افريقيا الى اوروبا.



وكانت السفينة التى تديرها منظمة اطباء بلا حدود قد انزلت امس الثلاثاء 471 شخصاً فى ميناء بوليا فى برينديزى .



واشار جيل ان تونس هى بلد المغادرة حيث يشرع المهاجرون فى رحلة محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الامان وعن حياة افضل فى اوروبا.



وقامت ايطاليا بالتعاون مع تونس من خلال ارساء لاستراتيجيتها الرامية إلى وقف الهجرة غير النظامية كما لعبت دورا قياديا في دفع مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول تكثيف الجهود والتعاون للحد من عمليات المغادرة وأنشطة التهريب. (أنسامد).





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