(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني: "لن أسمح لإيطاليا بأن تصبح مخيم أوروبا للاجئين" وذلك في مداخلتها أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأضافت رئيسة الوزراء إن الزيادة في أعداد قوارب المهاجرين الوافدة إلى جزيرة لامبيدوزا وضعت إيطاليا تحت "ضغط غير محتمل".



وقد رفضت ميلوني في نيويورك الانتقادات الموجهة إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس للتعاون في وقف المتاجرين بالبشر الذين يستخدمون سواحلها لبدء رحلات مغادرة قوارب المهاجرين.



وكان لميلوني دور فعال في التوصل إلى الاتفاق.



وعلقت قائلة "من المهم المضي قدما بالمذكرة مع تونس، إنه نموذج يمكن استخدامه مع الدول الأخرى أيضًا".



وتابعت رئيسة الوزراء إن هناك "اهتماما ووعيا كبيرين" بشأن وضع المهاجرين و"الكثير من التضامن"، مضيفة أن "المشكلة هي معرفة متى وإلى أي درجة سيصبح هذا التضامن أفعالا ملموسة وهذا ما أنا مهتمة به الآن". (أنسامد).





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