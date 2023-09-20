وزير الداخلية:فرنسا تدرك ضرورة مساعدة إيطاليا بشان المهاجرين

(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - صرح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أمس الثلاثاء، إن نظيره الفرنسي جيرالد دارمانين أظهر خلال اجتماعهما في روما إدراكا بأن إيطاليا بحاجة إلى المساعدة في إدارة مشكلة المهاجرين على ضؤ الاندفاع الكبيرللمهاجرين واللاجئين إلى شواطئها الجنوبية.



وقال بيانتيدوزي في تصريح على إذاعة راي 1: "في الفترة التي تسبق الانتخابات الأوروبية، يتحدث المرء جزئيا إلى الناخبين"، في إشارة إلى تعليق دارمانين بأن فرنسا لن تستقبل المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهو ما قاله نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني في وقت لاحق إن الاعتبارات الانتخابية ربما أملتها.



وأضاف "في اجتماع الأمس مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، رأيت فى لهجته وموقفه إدراكا بضرورة مساعدة إيطاليا"، موضحا أن رفض فرنسا استقبال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى لامبيدوزا يعني أن هذا ليس هو النهج الصحيح للتعامل مع المشكلة.



وأردف "المسألة ليست توزيع (الوافدين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، بل وجود سياسة أوروبية مشتركة لاحتواء عمليات المغادرة".



وفي خطوة اتخذتها الحكومة يوم الاثنين لتمديد الحد الأقصى من الوقت الذي يمكن فيه احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المرفوضين في مراكز ما قبل الترحيل، قال بيانتيدوزي "إن الإجراء تم وضعه ضمن إطار أوروبي ينص على إمكانية الاحتجاز لمدة تصل إلى 18 شهرا، ولا يوجد شيء معقد في احترام حقوق الناس". (أنسامد).





Ottieni il codice embed