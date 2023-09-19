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الحكومة الإيطالية تصدرقواعد جديدة للهجرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - وافق مجلس الوزراء الايطالى فى اجتماعه اليوم بقيادة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى على حزمة من الاجراءات تتعلق بقواعد مكافة الهجرة الشرعية خاصة فترة الاقامة القصوى بمراكزاعادة الاجانب غير طالبى اللجؤ السياسى والذين لديهم اسباب خاصة والتى وافق المجلس على تمديدها الى 18 شهرتبدأ بستة اشهر تجدد لثلاث مرات .

وكانت المدة الحالية محددة بثلاثة شهورقد تتمدد ل 45 يوم فقط .

كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح لوزير الدفاع لبناء مركز لاعادة الاجانب بواسطة السلاح الهندسى لإنشاء منشآت مناسبة لاحتجاز المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني فى مناطق غير مأهولة بالسكان ويسهل متابعتها ومراقبتها.

كما ناقش الاجتماع أزمة المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا بالبحر المتوسط.

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب على مدار عدة أيام. وأصبح مركز الاستقبال بالجزيرة مكتظا عن آخره.

وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوسا ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسط، تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الآن أيضا لاتخاذ إجراءات على المستوى الإيطالي. (أنسامد).

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