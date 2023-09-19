وصول 185 مهاجرًا إلى لامبيدوزا، و1544 في النقاط الساخنة

(أنسامد) - سبتمبر 19 - روما - وصل حوالي 185 مهاجراً ولاجئاً إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية اليوم الثلاثاء بعد أنزالهم من على متن القوارب.



وكان خفر السواحل والشرطة المالية قد اعترضوا السفن ورافقتهم زوارق الدورية إلى الميناء.



وقد وصل عدد الوافدين الجدد إلى 1,544 عدد الأشخاص في النقاط الساخنة، بعد أن وصل إجمالي 475 شخصًا إلى الجزيرة بوم امس الاثنين.



ومن المقرر نقل مجموعة مكونة من 450 مهاجرًا ولاجئًا قبالة الجزيرة عن طريق عبّارة الركاب إلى بورتو إمبيدوكلي في البر الرئيسي فى صقلية في وقت لاحق من اليوم.



وقد استؤنفت عمليات النقل مساء الاثنين بعد ان وعدت السلطات بحل مشكلة الاكتظاظ في المخيم المقام فيه الميناء لاستقبال القادمين من لامبيدوسا. (أنسامد).





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