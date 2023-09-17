ماتيو سالفيني : مارين لوبان تمثل أوروبا التي نريدها

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - صرح ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي نائب رئيسة الوزراء ووزير النقل، أن مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطني" في فرنسا "تمثل أوروبا التي نريدها".



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سالفيني خلال فاعلية نظمها حزب الرابطة في بونتيدا، في إقليم لومبارديا، والتي يعتبرها الحزب بمثابة موطنه الروحي، قبيل التجمع السنوي المقرر تنظيمه يوم الأحد.



ونفى سالفيني أيضا الشائعات بشأن محاولته استغلال حالة الطوارئ المتعلقة بوصول قوارب المهاجرين لجزيرة لامبيدوزا لاستعادة دعم الناخبين الذي ذهب السنوات الأخيرة إلى شريكته في الائتلاف الحاكم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب إخوة إيطاليا.



وبدلا من ذلك، قال إن الحكومة متحدة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن "الدفاع عن الحدود والأمن واجب مقدس وليس من نزوات الرابطة"، مضيفا "هذا أمر نعمل عليه بالاتفاق التام مع الحكومة". (أنسامد).





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