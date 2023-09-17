ميلوني:حالة طوارئ الهجرة قد تؤثر على الاتحاد الأوروبي بأكمله

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد، من أن حالة الطوارئ المتعلقة بالمهاجرين التي تواجهها إيطاليا قد تطول قريبا الاتحاد الأوروبي بأكمله، وذلك خلال زيارتها لجزيرة لامبيدوزا رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي : إذا اعتقد أي شخص أن هذه القضية ستختفي في مواجهة الأزمة العالمية الحالية فهو مخطئ. فمع هذا المستوى من تدفقات (المهاجرين)، إذا لم نعمل جميعا معا، فسوف تتأثر الولايات الحدودية أولا ثم سيتأثر الجميع بعد ذلك.



وتابعت : إنها مشكلة تطول الجميع ويجب أن يعالجها الجميع، منوهة أن وجود أورسولا فون دير لاين (هنا) هو علامة على الوعي.



وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية التأكيد أن الطريقة الوحيدة لمعالجة أزمة المهاجرين هي وقف تدفقات الهجرة من المصدر، بدلا من محاولة إعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون.



ولفتت "ما زلت أقول إنه في مواجهة تدفقات (المهاجرين) هذه، لن نحل المشكلة أبدا من خلال الحديث عن إعادة التوزيع. إن الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة بجدية هي وقف عمليات المغادرة غير القانونية. فهذا ما يطلبه منا المواطنون، وكذلك اللاجئون". (أنسامد).





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