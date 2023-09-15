الاتحاد الأوروبي يدعم إيطاليا في إدارة تدفقات الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أنيتا هيبر، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم إيطاليا في التعامل مع الوضع الناجم عن الزيادة القياسية في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون عن طريق البحر إلى جزيرة لامبيدوزا.



وقالت أنيتا هيبر في تصريحات صحفية في بروكسل، إن الوضع الحالي "يوضح مرة أخرى حجم التحديات التي نواجهها والجهود التي يتعين علينا بذلها".



وأضافت : "بشأن جزيرة لامبيدوزا، تتواصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما أجرت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون مباحثات الخميس مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي لتقييم الوضع ومعرفة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة".



ونوهت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية : نحن ندعم إيطاليا على المستوى التشغيلي والمالي. ونحن على استعداد لدعم إيطاليا.



(أنسامد).





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