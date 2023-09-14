مباحثات جزائرية-إيطالية حول الوضع الراهن في الساحل الإفريقي

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - بحث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل الإفريقي.



جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها عطاف من وزير الخارجية الإيطالي، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.



وأوضح البيان أن وزير الخارجية الجزائري أبلغ نظيره الإيطالي بردود الفعل "المشجعة" التي لا زالت تتلقاها مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر، وجدد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل.



وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، كان الوضع المتدهور في مالي في صلب محادثات الوزيرين، حيث تطابقت وجهات نظرهما حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع عام 2015 في الجزائر.



وأضاف البيان أن الوزيران تبادلا الآراء والتحاليل بخصوص تسارع حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).





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