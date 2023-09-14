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  2. مهاجرون يحتجون في ميناء لامبيدوزا للسماح لهم بمغادرة الرصيف

مهاجرون يحتجون في ميناء لامبيدوزا للسماح لهم بمغادرة الرصيف

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - شهد ميناء جزيرة لامبيدوزا توترا أمس الأربعاء، مع تظاهر المئات من المهاجرين واللاجئين، الذين وصلوا مؤخرا إلى الجزيرة، للمطالبة بالسماح لهم بمغادرة الرصيف.

وأخذت الشرطة المالية خطوات استباقية لمحاولة تفريق الحشود التي حاولت اختراق حاجز الأمان.

ثم جلس الوافدون الجدد دون مزيد من الاحتجاج، بينما اصطفت العديد من القوارب الصغيرة الأخرى في انتظار النزول.

وحتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، كان هناك 6,762 مهاجراً ولاجئاً في لامبيدوزا - أي أكثر من عدد سكان الجزيرة البالغ حوالي 6,000 نسمة - بعد موجة غير مسبوقة من الوافدين في الأيام الأخيرة.

كان معظم الوافدين الجدد في النقطة الساخنة في كونترادا إمبرياكولا، مع مجموعات أصغر في أجزاء أخرى مختلفة من الجزيرة بما في ذلك الرصيف.

تم يوم الأربعاء نقل 720 شخصًا من الجزيرة بواسطة عبّارة ركاب إلى بورتو إمبيدوكلي و180 شخصًا على متن رحلة مستأجرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

وفي الوقت نفسه، ذكر الخط الساخن لإنقاذ المهاجرين البحريين "الارم فون" يوم الأربعاء أن مجموعة من حوالي 47 شخصًا قد تكون في محنة قبالة لامبيدوزا. (أنسامد).

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