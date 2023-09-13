تايانى يطالب الاتحاد الاوروبى بالمشاركة لحل مشكلة الهجرة

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى ان الهجرة غير الشرعية مشكلة اوروبية ويجب حلها بمشاركة جميع دول الاتحاد الاوروبى وكافة مؤسسات المجتمع.



وطالب تايانى فى تغريدة علي حسابه على تطبيق اكس انه يجب تسريع تنفيذ الاتفاقيات مع دول المنشأ والعبور.



والجدير بالذكر ان 6792 مهاجرًا موجودون حالياً في جزيرة لامبيدوسا يقع معظمهم في منطقة إمبرياكولا الساخنة، ولكن المزيد من المجموعات تنتظر في نقاط مختلفة من الجزيرة، وخاصة على الأرصفة البحرية.



وقد رتبت محافظة أجريجينتو لنقل 880 شخصًا وسيتم صعود 700 شخص على متن العبارة المقررة التي ستصل إلى بورتو إمبيدوكلي في المساء.



وستبدأ الشرطة قريباً في مرافقة المجموعات المختلفة إلى الميناء والمطار. (أنسامد).





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