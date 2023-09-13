غرق رضيع في كارثة قارب مهاجرين قبالة لامبيدوزا

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - غرق طفل رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر بعد سقوطه في المياه في مأساة قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.



وفقًا لإعادة البناء الأولية للكارثة، وقع الحادث المميت عندما تحرك جميع الأشخاص الذين كانوا على متن القارب الذي عليه الطفل إلى جانب واحد، مما تسبب في سقوط العديد منهم في الماء، بينما اقتربت سفينة تابعة لخفر السواحل لإنقاذه.



وقد تم إنقاذ الأشخاص الآخرين الذين سقطوا في الماء.



وتتلقي أم الطفل، وهي قاصر من غينيا تسافر مع أفراد آخرين من الأسرة، الدعم النفسي في مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا.



تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مقبرة كالا بيزانا بالجزيرة.



وكانت قد وردت في البداية أنباء عن وفاة الطفل خلال عملية هبوط فوضوية في ميناء لامبيدوزا. (أنسامد).





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