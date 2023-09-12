الاتحاد الأوروبي يأمل أن تصدق إيطاليا على آلية الاستقرار

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - تأمل المفوضية الأوروبية أن تصدق إيطاليا على معاهدة إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين قبل اجتماع مجموعة اليورو يوم الجمعة في سانتياجو.



إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تتمسك بالتصديق على آلية الإنقاذ الجديدة للاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن تأثيرها على سيادة الميزانية وتطالب بضرورة استخدام الصندوق أيضًا لتعزيز النمو.



وصرح المسؤول "نحن ندرك تماما الطبيعة الحساسة للقضية في إيطاليا، ومن الواضح أننا نحترم العملية البرلمانية بالكامل".



واضاف "لكننا نأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية للعملية في أقرب وقت ممكن".



وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يقدم وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي تحديثا في اجتماع مجموعة اليورو حول ما يحدث في إيطاليا وما يمكن توقعه في الأشهر المقبلة. (أنسامد).





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