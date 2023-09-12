الاتحاد الأوروبي يأمل أن تصدق إيطاليا على آلية الاستقرار

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. الاتحاد الأوروبي يأمل أن تصدق إيطاليا على آلية الاستقرار

الاتحاد الأوروبي يأمل أن تصدق إيطاليا على آلية الاستقرار

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - تأمل المفوضية الأوروبية أن تصدق إيطاليا على معاهدة إصلاح آلية الاستقرار الأوروبي في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين قبل اجتماع مجموعة اليورو يوم الجمعة في سانتياجو.

إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تتمسك بالتصديق على آلية الإنقاذ الجديدة للاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن تأثيرها على سيادة الميزانية وتطالب بضرورة استخدام الصندوق أيضًا لتعزيز النمو.

وصرح المسؤول "نحن ندرك تماما الطبيعة الحساسة للقضية في إيطاليا، ومن الواضح أننا نحترم العملية البرلمانية بالكامل".

واضاف "لكننا نأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية للعملية في أقرب وقت ممكن".

وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يقدم وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي تحديثا في اجتماع مجموعة اليورو حول ما يحدث في إيطاليا وما يمكن توقعه في الأشهر المقبلة. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط