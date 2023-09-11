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  2. الحماية المدنية الإيطالية : لايوجد إنقاذ في بعض مناطق المغرب

الحماية المدنية الإيطالية : لايوجد إنقاذ في بعض مناطق المغرب

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - صرح أعضاء إدارة الحماية المدنية الإيطالية في المغرب للمساعدة في عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة مساء الجمعة، إن خدمات الطوارئ لم تصل بعد إلى العديد من المناطق المنكوبة.

وقال سيتشيتي مارشيجياني، رئيس الوحدة المتنقلة للحماية المدنية: "لقد وصلنا إلى أماكن لم تصل فيها أي عمليات إنقاذ، ولا يزال هناك قتلى تحت الأنقاض ويحاول الناس انتشالهم بأنفسهم".

وتابع: "هنا الناس بدون أي مساعدة ولم يصل أحد، عندما رأونا ألقوا بأنفسهم على سياراتنا"، موضحًا أن فريقه المكون من أربعة أفراد موجود في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا "على انفراد، وليس للدولة الإيطالية أي علاقة بهذ الأمر".

وصلت الوحدة إلى المواقع الأكثر تضررا على سفوح سلسلة جبال الأطلس بالمغرب وهي الآن في العداسيل قبل التوجه إلى إمندونيت.

وقد أعلنت السلطات المغربية إن أكثر من 2122 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 2400 آخرين بجروح خطيرة في الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة المنطقة الجبلية جنوب غرب مراكش، مما تسبب في أضرار ودمار واسع النطاق. (أنسامد).

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