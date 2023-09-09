ميلوني تعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الصيني

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - من المقرر أن تعقد رئيسة الوزراء جيورجيا الإيطالية ميلوني اجتماعًا ثنائيًا مع نظيرها الصيني لي تشيانغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تفتتح يوم السبت في نيودلهي بالهند، حسبما ذكرت مصادر مؤهلة لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الجمعة.



وبحسب ما ورد تم عقد اللقاء الثنائي تم الإتفاق عليه "قبل بضعة أيام فقط" باعتباره "متابعة طبيعية للزيارة الإيجابية الأخيرة" التي قام بها وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني إلى بكين.



وتدرس إيطاليا الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء نوع من طريق الحرير الحديث، على الرغم من أن تاجاني قال خلال زيارته للصين يوم الاثنين إن تقدير الصين لبلاده وبضائعها لن يؤثر. سيتم تغييرها بالقرار.



وقال تاياني في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، إن "الشراكة الاستراتيجية أهم بكثير من طريق الحرير".



وكانت إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع (G7) تشترك في مبادرة الحزام والطريق في عام 2019، لكن تاياني صرح قبل السفر إلى الصين إن المشاركة في المشروع لم ترق إلى مستوى التوقعات.



الجدير بالذكر أن القرار النهائي يقع على عاتق البرلمان الإيطالي.



(أنسامد).





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