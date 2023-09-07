إيطاليا تعلن عن إصدار سندات خزانة تستهدف المستثمرين الأفراد

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أعلنت وزارة الاقتصاد الإيطالية، الخميس عن طرح ثان لفئة جديدة من سندات الخزانة تسمى "BTP Valore" تستهدف المستثمرين الأفراد على وجه التحديد.



وسيبدأ الطرح الجديد يوم 2 اكتوبر وينتهي 6 أكتوبر.



ولأول مرة سيحصل المستثمرون في هذه السندات الجديدة على مدفوعات قسيمة ربع سنوية لمدة خمس سنوات، محسوبة على أساس المعدلات المحددة مسبقا والتي ستزداد مع مرور الوقت وفق ألية الترقية.



ويضاف إلى ذلك، سيحصل المستثمرون على مكافئة ولاء لمن يحتفظ بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق.



ومن المقرر الإعلان عن العائدات والأقساط في الأيام المقبلة.



أدى الاكتتاب الأول لـ BTP Valore في يونيو إلى جمع أكثر من 18 مليار يورو من الاشتراكات.



وقالت الوزارة إن هذه هي أعلى نتيجة على الإطلاق من حيث القيمة، ولكن أيضًا من حيث تحقيق 654.675 عقدًا مسجلاً لسندات تستهدف حصريًا صغار المدخرين. (أنسامد).





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