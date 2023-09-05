إيطاليا تسجل 77 حالة قتل للنساء منذ بداية العام

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - سجلت إيطاليا 77 حالة قتل للنساء منذ بداية العام، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الثلاثاء.



ولا يشمل هذا الرقم مقتل ممرضة تبلغ من العمر 52 عاما عثر على جثتها وعليها آثار طعنات في أحد مباني روما يوم أمس الاثنين، وبالتالي ارتفع العدد إلى 78.



وقد تم احتجاز الشريك السابق للمرأة علي ذمة القضية.



وقالت الوزارة إن إجمالي 225 جريمة قتل وقعت في إيطاليا حتى الثالث من سبتمبر، مشيرة أن 61 من بين 77 ضحية قُتلن في مجال الأسرة والعلاقات، وقُتلت 38 منهن على يد شريكهن الحالي أو السابق.



واضافت الوزارة إن العدد الإجمالي لجرائم القتل ارتفع بنسبة 5% مقارنة بـ 215 حالة مسجلة في نفس الفترة من عام 2022، لكن عدد جرائم القتل ضد النساء انخفض بنسبة 5% من 81. (أنسامد).





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