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  2. إيطاليا: انخفاض مؤشر مديرى المشتريات إلى ما دون 50

إيطاليا: انخفاض مؤشر مديرى المشتريات إلى ما دون 50

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - سجل مؤشر مديرى المشتريات للخدمات في ايطاليا انخفاضاً إلى أقل من عتبة 50 فى شهر أغسطس ليصل إلى 49.8 مقارنة بشهر يوليو حيث كان قد سجل 51.5.

وكان المستثمرون يتوقعون انخفاض المؤشر ليصل إلى 50.4 فقط.وتشير هذه الارقام إلى بداية للانكماش.

وهذه هي المرة الأولى التى ينخفض فيها المؤشر لأقل من 50 هذا العام.

وقد انخفض أيضاً مؤشر مديرى المشتريات المركب الإيطالى في شهر أغسطس ليصل إلى 48.3 مقارنة بشهر يوليو حيث سجل 48.9.

مؤشر مديري المشتريات - PMI من أهم المؤشرات الاقتصادية، فهو يُقدم نظرة عامة عن حالة الاقتصاد في قطاع الصناعة والخدمات، ويُعبر عن ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص غير النفطي؛ نظرًا لأنه يُقدم ملخص لظروف السوق. هل تبقى كما هي؟ أم تتوسع؟ أم تتقلص! لاحتساب مؤشر مديري المشتريات - PMI يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مختلف الشركات حول العالم وضمن 19 قطاع؛ بهدف طرح البيانات عن ظروف العمل التجارية الحالية وتقديمها لصانعي القرار من مديري المشتريات، المحللين في أسواق المال والفوركس، الرؤساء التنفيذين، وكل من له سلطة اتخاذ القرار.

عند انخفاض مؤشر مديري المشتريات «PMI» لبلد ما، يبدأ المستثمرون بالتفكير في تقليص حجم استثماراتهم في أسهم هذا البلد، والاتجاه إلى أسهم بلد آخر يظهر مؤشر مديري المشتريات «PMI» فيه قراءات مرتفعة. (أنسامد).

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