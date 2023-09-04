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  2. اتحاد العمل الإيطالي: سننزل 7 أكتوبر لمواجهة الحكومة

اتحاد العمل الإيطالي: سننزل 7 أكتوبر لمواجهة الحكومة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - أعلن ماوريتسو لاندينى الامين العام للاتحاد العام الايطالى للعمل نية الاتحاد النزول إلى الشوارع يوم 7 أكتوبر القادم في مواجهة الحكومة لعرض المقترحات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة الإيطالية وإذا وافق عليها العمال سيتبع ذلك نزولاً آخر للشوارع.

وفى حديث صحفى لكورييرى ديلا سيرا، أضاف أن تلك ستكون بداية عملية "التعبئة في مكان العمل" حيث سيقوم العاملون بالتصويت على مقترحات الاتحاد والالتزام بدعمها وصولاً الى الإضراب العام اذا لزم الامر.

وأشار إلى أن الاتحاد قد طلب في 28 أغسطس الاجتماع برئيسة الوزراء جيورجيا ميلونى إلا أنه لم يرد احد على الطلب لأن الحكومة لا تزال غير راغبة في التعامل مع الأمر بجدية رغم تصاعد حالة فقدان الثقة في الحكومة بسبب تدهور الأحوال المعيشية بدءاً من الرواتب".

الاتحاد العام للعمل الإيطالي هو مركز نقابي وطني في إيطاليا، تم تشكيله بموجب اتفاق بين الاشتراكيين والشيوعيين والديمقراطيين المسيحيين في "ميثاق روما" في يونيو 1944. (أنسامد).

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