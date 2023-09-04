ايطاليا:الشركات تفشل في ملء 48% من الوظائف المتاحة في سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - تمكنت الشركات الإيطالية من توظيف أقل من نصف الموظفين اللازمين لتلبية احتياجات أعمالهم في شهرسبتمبر.



وفقا لدراسة أجرتها غرف النقابة التجارية والوكالة الوطنية للنشاط وسياسات سوق العمل كانت الشركات الإيطالية تتطلع إلى توظيف 531 ألف عامل خلال شهرسبتمبر.



وبحسب الدراسة هذا يزيد بمقدار 7000 عما كان عليه في نفس الشهر من عام 2022.ومع ذلك، قالوا إنهم كانوا يكافحون لملء أكثر من 252.000 من الوظائف المتاحة.



واكدت الدراسة ان الاسباب ترجع الى "قلة المرشحين" كسبب في 31.7٪ من الحالات و"مستوى الإعداد غير كافٍ" بنسبة 12%.



واشار التقرير الى صعوبة العثور على صانعي الأدوات والنجارين والبناء بالاضافة الى العمال المتخصصين في التشطيبات والحدادين.



(أنسامد).





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