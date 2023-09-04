جيورجيتي : موازنة عام 2024 ستكون حكيمة

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - وعد وزير الاقتصاد الايطالى جيانكارلو جيورجيتي يوم الأحد بأن مشروع قانون ميزانية الحكومة لعام 2024 سيكون حكيما.



وقال جيورجيتي في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو: "سنقوم بموجب قانون حكيم يأخذ في الاعتبار القواعد المالية العامة".



وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتوقعات الواردة في مخططها الاقتصادي لنمو بنسبة 1٪ لعام 2023 بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول.



لكنه حذر أيضًا من "المتغيرات الخارجية الحتمية" التي "تغير الصورة بشكل جذري"، قائلاً "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار على المستوى الأوروبي أيضًا".



ودافع جيورجيتي عن الضريبة غير المتوقعة التي فرضتها الحكومة على الأرباح الفائضة التي حققتها البنوك في أعقاب رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، في حين أقر بأنه من الممكن "تحسينها" أثناء إقرارها في البرلمان.



وقال "ما لا أقبله هو وصفها بانها غير عادلة لاننى ارى انها ضريبة عادلة". (أنسامد).





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