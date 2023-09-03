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  2. ماتاريلا: الحرب ضد المافيا تشمل إيطاليا بأكملها

ماتاريلا: الحرب ضد المافيا تشمل إيطاليا بأكملها

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - أكد رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا أن الذكرى السنوية الحادية والأربعين للهجوم الذي وقع في شارع فيا إيسيدورو كاريني، تدعو البلاد بأكملها إلى بذل جهود متضافرة في الحرب ضد المافيا.

وتابع، في ذكر الهجوم الذي قتل فيه المحافظ كارلو ألبرتو دالا كييزا، في 3 سبتمبر 1982،"يجب أن يشعر المجتمع الإيطالي بأكمله بالمشاركة: المؤسسات والوكالات التعليمية وعالم الجمعيات".

وفي 3 سبتمبر 1982، قتلت المافيا في باليرمو المحافظ كارلو ألبرتو دالا تشيزا وزوجته إيمانويلا سيتي كارارو، بينما أصيب العميل دومينيكو روسو بجروح قاتلة.

وأوضح الرئيس في بيان، "وفي ذكرى هذا الحدث المأساوي، احتشد المجتمع الوطني بأكمله حول المُثُل الدستورية للحرية".

وأضاف، "تم تعيينه محافظًا لمدينة باليرمو، وكان قادرًا على جلب الخبرة الثمينة المكتسبة في الأدوار السابقة والقتال بتصميم، في سياق صعب للغاية، من أجل تأكيد قيم الشرعية".

واستطرد، "الذكرى السنوية الحادية والأربعين للهجوم الذي وقع في فيا إيسيدورو كاريني تدعو البلاد بأكملها إلى بذل جهود منسقة في الحرب ضد المافيا. يجب على المجتمع الإيطالي بأكمله أن يشعرون بالمشاركة: المؤسسات، والوكالات التعليمية، وعالم الجمعيات".

(أنسامد).

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