تاياني: طريق الحرير الصيني لم يأت بالنتائج المرجوة

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. تاياني: طريق الحرير الصيني لم يأت بالنتائج المرجوة

تاياني: طريق الحرير الصيني لم يأت بالنتائج المرجوة

سيقرر البرلمان ما إذا كان سيتم تجديد الاتفاقية

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني أن مشاركة إيطاليا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء نوع من طريق الحرير الحديث، لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن، مؤكدا أن طريق الحرير لم يأت بالنتائج المرجوة.

وفي مارس 2019، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، والتي من المقرر تجديدها بحلول نهاية هذا العام.

ومن غير المتوقع أن يتم تمديد المشاركة الإيطالية.

وقال تاياني في منتدى أمبروسيتي السنوي في تشيرنوبيو: "نريد مواصلة العمل بشكل مكثف مع الصين، لكن يجب علينا أيضًا إجراء تحليل فيما يتعلق بالصادرات".

وتابع، ""إذا ذهبنا وحللنا، فإن طريق الحرير لم يحقق النتائج التي توقعناها. بلغت صادرات إيطاليا إلى الصين في عام 2022، رقم 16.5 مليار يورو، وفرنسا 23 (مليارًا) وألمانيا 107 (مليارات)." وأضاف: "سيتعين على البرلمان إجراء تقييم ثم اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا في هذا المشروع أم لا". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط