تاياني: طريق الحرير الصيني لم يأت بالنتائج المرجوة

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أنطونيو تاياني أن مشاركة إيطاليا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو برنامج ضخم للبنية التحتية لإنشاء نوع من طريق الحرير الحديث، لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن، مؤكدا أن طريق الحرير لم يأت بالنتائج المرجوة.



وفي مارس 2019، وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مذكرة تفاهم بشأن مبادرة الحزام والطريق، والتي من المقرر تجديدها بحلول نهاية هذا العام.



ومن غير المتوقع أن يتم تمديد المشاركة الإيطالية.



وقال تاياني في منتدى أمبروسيتي السنوي في تشيرنوبيو: "نريد مواصلة العمل بشكل مكثف مع الصين، لكن يجب علينا أيضًا إجراء تحليل فيما يتعلق بالصادرات".



وتابع، ""إذا ذهبنا وحللنا، فإن طريق الحرير لم يحقق النتائج التي توقعناها. بلغت صادرات إيطاليا إلى الصين في عام 2022، رقم 16.5 مليار يورو، وفرنسا 23 (مليارًا) وألمانيا 107 (مليارات)." وأضاف: "سيتعين على البرلمان إجراء تقييم ثم اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا في هذا المشروع أم لا". (أنسامد).





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