الرئيس الأوكراني زيلينسكي : لم أشك قط في دعم إيطاليا

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة إنه ليس لديه أي شك على الإطلاق بشأن دعم إيطاليا لكييف بعد الغزو الروسي.



وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو للمنتدى السنوي لمجلس النواب الأوروبي - أمبروسيتي في تشيرنوبيو: "إن تعاوننا مع إيطاليا أساسي كل يوم".



وأضاف: "لم تكن لدينا أية شكوك بشأن قوة قرارات إيطاليا فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. نريد أن نشكر إيطاليا على الدعم السياسي الذي قدمته لنا وكذلك الاتحاد الأوروبي لدعم ترشيحنا (للانضمام إلى الكتلة) والتزاماتنا بضمان أمن بلادنا".



وتابع زيلينسكي إن وفاة يفغيني بريجوزين، زعيم مجموعة فاغنر للمرتزقة، أظهرت أنه "لا يمكنك التفاوض" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف الرئيس الأوكراني أن موسكو تظهر "ضعفا" من خلال "محاولة خلق الفوضى في أفريقيا". (أنسامد).





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