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  2. تاياني : يجب زيادة الاستثمار في تونس لوقف تدفقات الهجرة

تاياني : يجب زيادة الاستثمار في تونس لوقف تدفقات الهجرة

Redazione ANSA
(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني الخميس، إنه يتعين على إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى زيادة الاستثمار في تونس إذا أرادت الحد من تدفقات الهجرة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وقع الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو الماضي، مذكرة تفاهم مع الحكومة التونسية لتقديم الدعم لتونس في عدد من المجالات في محاولة لوقف زيادة تدفقات المهاجرين واللاجئين الذين يمرون عبر تونس أو يغادرونها مباشرة في طريقهم لأوروبا عبر إيطاليا.

وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو، قال تاياني إن المذكرة كانت خيارًا جيدًا، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته كان إيجابيًا للغاية.

وتابع : "يجب علينا العمل على ضمان استقرار تونس، واستثمار المزيد من الأموال لتنفيذ اتفاق وقف الهجرة غير النظامية"، مضيفا أن "الشرطة التونسية تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن ولكننا على استعداد لبذل المزيد أيضًا. لقد اقترحنا تزويد الشرطة التونسية بزوارق إيطالية". (أنسامد).

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