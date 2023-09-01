البابا فرنسيس يبدأ زيارة لمنغوليا

(أنسامد) - سبتمبر 1 - روما - وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مدينة "أولان باتور"، عاصمة منغوليا، صباح اليوم الجمعة، في مستهل زيارة للبلاد ضمن رحلته الرسولية الـ43 إلى الخارج.



وحضر فرنسيس حفل ترحيب قصير في المطار ومن المقرر أن يستريح لما تبقى من اليوم بعد رحلته الطويلة قادما من روما. ومن المقرر أن تبدأ يوم السبت ارتباطاته الرسمية خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام.



وقال البابا فرنسيس للصحفيين على متن الطائرة البابوية: "الذهاب إلى منغوليا يعني الذهاب إلى شعب صغير [عدديًا] في أرض شاسعة"، مضيفا أن منغوليا بها شعب قليل العدد ولكن ذو ثقافة عظيمة.



وأضاف : تبدو منغوليا أرضًا لا نهاية لها وسكانها قليلون، شعب صغير (من حيث العدد) ويتمتع بثقافة عظيمة. أعتقد أنه سيساعدنا أن نفهم هذا الصمت، الطويل جدًا، والعظيم جدًا. سوف يساعدنا لكي نفهم ما يعنيه ولكن ليس فكريًا، وإنما من خلال الحواس. (أنسامد).





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