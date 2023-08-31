2,201 مهاجرًا في مركزاستقبال لامبيدوزا

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - كان هناك 2201 مهاجر ولاجئ في مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا صباح أمس الأربعاء، بعد وصول 99 شخصًا عن طريق البحر في رحلتين مساء الثلاثاء.



وكان من المقرر أن يغادر إجمالي 1430 مهاجرًا ولاجئًا مركز الاستقبال يوم الأربعاء، حيث واصلت السلطات العمل لتخفيف الضغط على جزيرة صقلية الصغيرة.



في هذه الأثناء، من المقرر أن تستجوب الشرطة آخر المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا وسط شكوك في أن القاربين اللذين سافر على متنهما قد تم سحبهما من قبل قوارب صيد تونسية إلى المياه الإيطالية.



أبلغت المجموعتان، المؤلفتان من 44 و55 شخصاً على التوالي، عن مغادرتهما صفاقس في تونس، ويقال إن ظروف الإبحار كانت صعبة للغاية بالنسبة لهم بحيث لم يتمكنوا من قطع الطريق دون مساعدة.



وفي المياه الإيطالية، اعترضت زوارق دورية الشرطة المالية قواربهم ورافقتها إلى الميناء. (أنسامد).





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