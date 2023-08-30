موسكو : الفاتيكان متوازن ومستمر في الحوار بشأن كييف

(أنسامد) - أغسطس 30 - روما - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن الفاتيكان متوازن ويواصل الحوار بشأن أوكرانيا.



وأضافت المتحدثة أن العلاقات بين روسيا والكرسي الرسولي تتميز "بنهج الاحترام المتبادل والبناء" وذكرت أن موسكو "تقدر بشدة موقف الفاتيكان المتوازن بشأن الصراع في أوكرانيا والجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي والبابا فرانسيس شخصيا لحل المشكلة والسعي إلى حل سلمي، وهو ما يرفضه نظام كييف علنا للأسف".



ويسعى مبعوث الفاتيكان للسلام الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، إلى تحقيق السلام في أوكرانيا منذ أشهر.



في الوقت الذي تؤكد فيه أوكرانيا أن خطة السلام الخاصة بها هي وحدها الصالحة. (أنسامد).





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