موسكو : الفاتيكان متوازن ومستمر في الحوار بشأن كييف
وأضافت المتحدثة أن العلاقات بين روسيا والكرسي الرسولي تتميز "بنهج الاحترام المتبادل والبناء" وذكرت أن موسكو "تقدر بشدة موقف الفاتيكان المتوازن بشأن الصراع في أوكرانيا والجهود التي يبذلها الكرسي الرسولي والبابا فرانسيس شخصيا لحل المشكلة والسعي إلى حل سلمي، وهو ما يرفضه نظام كييف علنا للأسف".
ويسعى مبعوث الفاتيكان للسلام الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين، إلى تحقيق السلام في أوكرانيا منذ أشهر.
في الوقت الذي تؤكد فيه أوكرانيا أن خطة السلام الخاصة بها هي وحدها الصالحة. (أنسامد).