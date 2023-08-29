الطقس السيئ الشديد يضرب إيطاليا مرة أخرى

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - ضرب الطقس السيئ الشديد إيطاليا اليوم مرة أخرى، ولا يقتصر على الشمال كما كان يوم الاثنين، ولكنه يضرب جميع أنحاء البلاد في استراحة جديدة من موجات الحر الرطبة الأخيرة.



جتاح إعصار بوبيا إيطاليا، جالبًا معه عواصف سحابية وعواصف و"موجات قصوى" في معظم أنحاء البلاد، وفقًا لتقارير محلية يوم الثلاثاء.



أدى الطقس القاسي إلى قطع سلسلة من موجات الحر في منطقة بيل بايس، والتي أدت إلى انقطاع التنفس بسبب الرطوبة والعديد من حرائق الغابات، خاصة في جنوب البلاد، بالإضافة إلى بعض الوفيات بضربات الشمس.



ويستمر الطقس السيئ الآن فوق إيطاليا، خاصة في الشمال الشرقي وكامل الشريط التيراني، المنطقة الساحلية في غرب البلاد.



تم الإبلاغ عن العواصف واسعة النطاق في سردينيا، والأمواج القصوى التي يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.



وقد استلزم انهيار أرضي في بيسوسيو، في منطقة فاريسوتو (فاريزي)، إجلاء أربع عائلات وسط مخاوف على حياتهم.



توقفت القوارب المائية المتجهة إلى جزيرتي إيشيا وبروسيدا في خليج نابولي مؤقتًا بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية.



ولا يزال نظام حاجز الفيضان موسيMOSE قيد العمل للحد من الفيضانات في البندقية.



ضربت قنبلة مائية مصحوبة بعاصفة برد عنيفة الليلة الماضية، حوالي الساعة 1.30 صباحًا، في مقاطعة ليتشي، بين مونتيسانو وسبيتشيا وميجيانو.



وتسبب حب البرد الذي كان بحجم كرات التنس في تحطيم الزجاج الأمامي والمصابيح الأمامية وهيكل السيارات المتوقفة.



كما تضررت أيضًا زخارف العديد من الحانات والمطاعم حيث اخترق البرد الطاولات والكراسي البلاستيكية، مما تسبب في حدوث فوضى.



ودمرت العديد من الدفيئات الزراعية وغمرت المياه الطرق المحيطة والمناطق الريفية.



وقالت مصادر يوم الثلاثاء إن بوبيا أعاد الثلوج أيضًا إلى نهر مارمولادا الجليدي وذروته في الدولوميت.



كما تساقطت رقائق بيضاء الليلة الماضية، بكثافة جيدة في الجزء الأعلى من الكتلة الصخرية، مما أعطى النهر الجليدي مظهره المعتاد.



(أنسامد).





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