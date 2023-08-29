ايطاليا: إعلان حالة الطوارئ بسبب موسم فيضانات مايو-أغسطس

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعلن مجلس الوزراء الإيطالى حالة الطوارئ بسبب موسم فيضانات مايو-أغسطس والتي تسببت بداياتها في العديد من الوفيات والدمارالشديد في جزء كبير من شمال إيطاليا.



وتداولت الحكومة فى مناقشتها أمس الاثنين فرض حالة الطوارئ لمدة 12 شهرًا، لمواجهة لأحداث الجوية التي وقعت والمتوقع حدوثها في الفترة ما بين شهرى مايو وأغسطس 2023، على ضوء تقرير وزيرالحماية المدنية نيلو موسوميسي.



وقد أعلنت حالة الطواري في منطقة لومباردي وفينيتو وفريولي فينيتسيا جوليا. كما تم إعلان حالة الطوارئ في مقاطعات تيرامو وبيسكارا وكييتي في أبروتسو و كونيو، وبيديمونتي ومقاطعات بارما، ريجيو إميليا، مودينا، بولونيا، فيرارا،رافينا وفورلي تشيزينا في إميليا رومانيا. (أنسامد).





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