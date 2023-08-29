إيطاليا: وصول أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. إيطاليا: وصول أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا

إيطاليا: وصول أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - أعلنت السلطات الإيطالية وصول أكثر من أربعة آلاف مهاجر ولاجئ إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أنه يتم حاليا تسريع نقل الوافدين الجدد من الجزيرة إلى بورتو إمبيدوكلي في البر الرئيسي لصقلية.

وأوضحت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - في نسختها بالإنجليزية - أن هناك 3843 مهاجراً ولاجئاً، من بينهم 181 قاصراً دون ذويهم، وصلوا لمنطقة لامبيدوزا بعد ظهر يوم أمس الأحد، فيما تم نقل 568 شخصاً من الجزيرة بواسطة عبّارة ركاب إلى بورتو إمبيدوكلي في وقت سابق من اليوم.

ومن المتوقع أن يتم نقل مجموعتين تضم كل منهما 70 شخصًا بطائرة عسكرية إلى براتيكا دي ماري بالقرب من روما وبيزا في توسكانا، وهناك أيضًا خطط لنقل مجموعة مكونة من حوالي 250 شخصًا إلى بورتو إمبيدوكلي بالعبّارة.

كما كان هناك ما يقرب من 4300 شخص أمس في مركز الاستقبال المؤقت في كونترادا إمبرياكولا بعد وصول أعداد قياسية يومي الجمعة والسبت.

وفي الوقت نفسه، تدخلت دورية تابعة للشرطة لإنقاذ مجموعة من 44 شخصًا من جزيرة لامبيوني غرب لامبيدوزا.

وكانت الداخلية الإيطالية قد أعلنت مؤخرا أن أكثر من 107 آلاف شخص وصلوا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام إلى لامبيدوزا ، مقارنة بنحو 45 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط