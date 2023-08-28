استطلاع: الحكومة الايطالية ستستمر 5 سنوات

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - اكد 73.4% من الإيطاليين اقتناعهم بأن حكومة ميلوني ستستمر 5 سنوات وستصمد أيضًا أمام اختبار الانتخابات الأوروبية المقبلة، بفضل مساندة نائبي رئيس الوزراء ماتيو سالفيني وأنطونيو تاياني لرئيس الوزراء (قناعة 55.7% من هؤلاء) .



هذا ما يظهر من الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "لاب 21.01 على 200 ايطالى من خلال مقابلات مياشرة وعبر التليفون فى الفترة ما بين 1 الى 20 اغسطس.



وبحسب الاستطلاعات، فإن الثقة في السلطة التنفيذية مرتفعة، حيث يعتقد 57.8% أن البرنامج الذي أعلنه يمين الوسط في الحملة الانتخابية قبل عام قد تم الحفاظ عليه.



وعندما سُئلوا عن الأولويات التي ينبغي للحكومة أن تضعها في سبتمب تهيمن المواضيع الاقتصادية: بالنسبة لـ 22.3% يرون ضرورة التعامل مع الأجور المنخفضة للغاية، وبالنسبة لـ 21.9% مع التضخم. ويأتي موضوع الهجرة السرية بنسبة 19.8%.



علاوة على ذلك، وفقًا للاستطلاع،وفى سؤال حول ما يتوقعه الإيطاليون من الحكومة، في الخريف اذا ما رغبت فى تقديم هدية لهم قال (54.3%) انهم سيطلبون قسيمة تسوق لمدة شهر وسيطلب ما يقرب من 25% مساهمة لمرة واحدة بقيمة 1000 يورو.



وهناك موضوع آخر وهو الولاء داخل الائتلاف الحكومي: يخشى 19% من ازمة حكومية يتسبب فيها فورزا إيطاليا بعد اختفاء سيلفيو برلسكوني، في حين أن مبادرة ماتيو رينزي لإطلاق مركز جديد يُنظر إليها على أنها تهديد للاستقرار. (أنسامد).





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