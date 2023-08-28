نقل 200 مهاجر من تريستى

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. نقل 200 مهاجر من تريستى

نقل 200 مهاجر من تريستى

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - اعلن عمدة مدينة تريستى الايطالية روبرتو ديبيازا انه سيتم نقل 200 مهاجر يعيشون فى شوارع المدينة لانه لا يوجد مكان يمكنهم البقاء به رغم حقهم فى السكن في اماكن الاستقبال الرسمية.

واضاف "هذا قرار جيد اخلاء 200 لاجىء من اصل 500 سيكون امراً جيداً" موضحاً " ان المسئولين يواجهون مشكلة كبيرة فى لامبيدوزا حيث يوجد 4 الاف شخص الا انه لا يجب اهمال تريستى على هذا النحو".

وكان قد وصل الى تريستى 7890 مهاجر خلال السبعة شهور الماضية منهم 2277 فقط خلال شهر يوليو بعضهم يمرون بالمدينة قبل الانتقال الى اماكن اخرى بينما يعمل الاخرون على طلب اللجؤ السياسى الي ايطاليا.

وقد رصد العاملون فى مجال الانقاذ تطوراً كارثياً للاوضاع الانسانية فى تريستى يتعلق بعدم وجود اماكن للاجئين فى مراكز الاستقبال وعدم نقلهم الى مراكز موجودة فى مدن اخرى. (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط