نقل 200 مهاجر من تريستى

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - اعلن عمدة مدينة تريستى الايطالية روبرتو ديبيازا انه سيتم نقل 200 مهاجر يعيشون فى شوارع المدينة لانه لا يوجد مكان يمكنهم البقاء به رغم حقهم فى السكن في اماكن الاستقبال الرسمية.



واضاف "هذا قرار جيد اخلاء 200 لاجىء من اصل 500 سيكون امراً جيداً" موضحاً " ان المسئولين يواجهون مشكلة كبيرة فى لامبيدوزا حيث يوجد 4 الاف شخص الا انه لا يجب اهمال تريستى على هذا النحو".



وكان قد وصل الى تريستى 7890 مهاجر خلال السبعة شهور الماضية منهم 2277 فقط خلال شهر يوليو بعضهم يمرون بالمدينة قبل الانتقال الى اماكن اخرى بينما يعمل الاخرون على طلب اللجؤ السياسى الي ايطاليا.



وقد رصد العاملون فى مجال الانقاذ تطوراً كارثياً للاوضاع الانسانية فى تريستى يتعلق بعدم وجود اماكن للاجئين فى مراكز الاستقبال وعدم نقلهم الى مراكز موجودة فى مدن اخرى. (أنسامد).





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