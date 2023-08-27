البابا فرنسيس يزور منغوليا "كأخ للجميع"

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد، إنه سيتوجه إلى منغوليا يوم الخميس القادم في زيارته الرسولية للبلاد باعتباره "أخا للجميع".



وأضاف البابا فرنسيس خلال صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : سأغادر يوم الخميس المقبل في رحلة تستغرق عدة أيام إلى قلب آسيا، إلى منغوليا".



وتابع: إنها زيارة طال انتظارها وستكون فرصة لاحتضان كنيسة صغيرة، ولكنها تنبض بالإيمان وعظيمة في المحبة، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون أيضًا "فرصة للقاء شعب نبيل وحكيم عن قرب يتمتع بتقاليد دينية عظيمة، وسيشرفني التعرف عليه، خاصة في سياق حدث مشترك بين الأديان".



وتوجه بالحديث إلى المواطنين في منغوليا، قائلا إنه "سعيد بالسفر لأكون بينكم كأخ للجميع". وتوجه بالشكر للسلطات على "هذه الدعوة الكريمة وجميع الذين يستعدون لمجيئي بالتزام كبير". (أنسامد).





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