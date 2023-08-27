كوترو تحيي ذكرى غرق سفينة المهاجرين

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - أحيت مدينة كوترو الساحلية في إقليم كالابريا الإيطالي يوم السبت، ذكرى مرور ستة أشهر على حادثة غرق سفينة مهاجرين في 26 فبراير الماضي، والتي راح ضحيتها 94 لاجئًا ومهاجرًا، من بينهم 35 طفلاً.



وبمبادرة من موقع صحيفة "كروتونيوز" المحلية عبر الإنترنت، تجمع السكان على الشاطئ في الساعة 4:30 من صباح يوم السبت، وهي الساعة التي جنح فيها قارب صيد يعتقد أنه كان يحمل 180 شخصا وتحطم وسط أمواج عاتية على بعد مسافة قصيرة من الشاطئ بعد أربعة أيام من مغادرته تركيا. كما قاموا بإشعال شمعة لكل شخص من الضحايا مع قراءة اسمائهم.



وقال فينشنسو مونتالشيني، محرر موقع "كروتونيوز" : بعد مرور ستة أشهر على وقوع المأساة، كان من المناسب إحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحر. وقمنا بذلك بإشعال الشموع في دعوة لتسليط الضوء على ما حدث.



وقد نجا 80 شخصًا من المأساة، فيما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وفتحت النيابة تحقيقا في حادثة تحطم السفينة وسط مزاعم بأن السلطات الإيطالية لم تفعل ما يكفي لمنع حدوث الكارثة.



وبعد ذلك، أقرت حكومة يمين الوسط برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مجموعة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. (أنسامد).





Ottieni il codice embed