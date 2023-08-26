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  2. وصول أكثر من 2000 شخص لمركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا

وصول أكثر من 2000 شخص لمركز استقبال المهاجرين في لامبيدوزا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - وصل إجمالي 783 مهاجرًا ولاجئًا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في 24 عملية هبوط منفصلة منذ منتصف ليل الجمعة.

وتم تحديث الأرقام حتى الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكانت القوارب الخمسة الأخيرة التي وصلت تحمل ما بين 25 و55 شخصًا من المغرب وتونس وسوريا والسودان وتشاد وغامبيا وغانا وغينيا.

وقد سافروا جميعًا من صفاقس في تونس.

ومع وصول الوافدين الجدد، يصل عدد الأشخاص في مركز استقبال اللاجئين والمهاجرين في لامبيدوزا إلى أكثر من 2,000 شخص، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الرسمية حوالي 400 شخص ولكن تم إعادة تنظيمها مؤخرًا لاستيعاب المزيد من الأشخاص بشكل مؤقت.

وكان من المقرر نقل مجموعة من 100 شخص من الجزيرة بالعبارة إلى بورتو إمبيدوكلي في البر الرئيسي لصقلية مساء الجمعة. (أنسامد).

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