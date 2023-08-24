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  2. إيطاليا : حرارة شديدة حتى الأحد ثم انهيار حراري وتساقط البرد

إيطاليا : حرارة شديدة حتى الأحد ثم انهيار حراري وتساقط البرد

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - سيضرب إيطاليا المزيد من الحرارة الشديدة بسبب إعصار نيرو حتى يوم الأحد ثم سيحدث "انهيار حراري" يجلب معه عواصف رعدية وعواصف برد تبدأ من الشمال بسبب إعصار قادم من الجزر البريطانية، حسبما قال يوم أمس الأربعاء خبير الأرصاد أنطونيو سانو، مؤسس موقع إلميتيو www.iLMeteo..

وأضاف أن حبات البرد ستكون بحجم الحجارة الضخمة التي شوهدت في الموجة الأخيرة من عواصف البرد الشهر الماضي.

ولكن قبل ذلك، سيجلب نيرو الحرارة والرطوبة إلى إيطاليا، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في الشمال والوسط وبقاءها أقل قليلاً في الجنوب.

وستشهد فلورنسا 40 درجة مئوية، وغروسيتو 39 درجة مئوية؛ فيرانا وروما ونابولي وفيتربو 38 درجة مئوية؛ أوستا وبولزانو وميلانو وتورينو وفيرونا 37 درجة مئوية، وبرغامو وبولونيا وفوجيا وبادوا 36 درجة مئوية؛ بينما سيكون في الجنوب ارتفاعات أقل قليلاً.

وتابع سانو أن حرارة النهار الشديدة ستتبعها ليالي استوائية تتراوح درجات الحرارة فيها بين 22 و23 درجة مئوية.

وأشار إلي أن هناك 17 مدينة في حالة تأهب للحرارة الحمراء منذ يوم الأربعاء وستظل على هذا النحو حتى يوم الأحد.

وأردف خبير الأرصاد إن هذا يعني أنه حتى الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة يُطلب منهم البقاء بعيدًا عن الشمس بين الساعة العاشرة والسادسة. (أنسامد).

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