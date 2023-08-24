ميلونى لشلاين: نحن نطبق القانون على سفن الهجرة

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - قالت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلونى إن حكومتها تطبق القانون على سفن المهاجرين.



وجاء ذلك رداً على اتهامات زعيمة الحزب الديمقراطى المعارض من يسار الوسط ايلى شلاين للحكومة بانتهاك "قانون التضامن" من خلال فرض غرامات واحتجاز سفن إنقاذ المهاجرين المتجهة إلى موانىء اخرى غير تلك المخصصة لهم.



واضافت على وسائل التواصل الاجتماعى، "عن أى جريمة تضامن نتحدث، حكومتنا تعمل على إنفاذ القانون ووضع المبادىء التي كانت موجودة دائماً".



واختتمت، "من غير المسموح التساهل مع الهجرة غير الشرعية أو تشجيع تجار البشر بشكل مباشر او غير مباشر، التضامن هو إيقاف رحلات الموت تماماً لأن المساعدة فى إثراء الذين ينظمون الاتجار بالبشر لا علاقة له بالتضامن أو بالإنسانية". (أنسامد).





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