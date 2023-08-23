ميلوني تشيد بالبطلة باولا ديل دين في عيد ميلادها المائة

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - اشادت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني بباولا ديل دين وهى امرأة إيطالية شاركت فى الحرب العالمية الثانية بمناسبة عيد ميلادها المائة و الذى تحتفل به في منزلها في فينيتو.



وكانت باولا أول امرأة إيطالية تهبط بالمظلة في زمن الحرب عندما عهد إليها الحلفاء بإنهاء مهمة خاصة.



وقالت ميلونى : "عيد ميلاد سعيد لباولا ديل دين بمناسبة مرور 100 عام على ميلادها".



واضافت "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي وأتعرف على هذه المراة الغير عادية في عدة مناسبات، وطنية ".



وقد حصلت باولا على وسام القيمة العسكرية للشجاعة التي أظهرتها خلال المقاومة في ألوية أوسوبو (في شمال شرق إيطاليا).



واختتمت ميلونى "اليوم نرسل لها جميعًا أطيب تمنياتنا ونشكرها عليهاالشهادة الدائمة لحب الوطن والحرية". (أنسامد).





Ottieni il codice embed