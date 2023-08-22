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  2. وصول إلى ارتفاع قياسي جديد لصفر الحرارة في الألب الإيطالية

وصول إلى ارتفاع قياسي جديد لصفر الحرارة في الألب الإيطالية

Redazione ANSA
(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قال موقع الطقس "الميتيو.ات"انه تم التوصل الى ارتفاع قياسي جديد للصفرحرارة في جبال الألب الإيطالية.

واضاف انه تم الوصول إلى الرقم القياسي الإيطالي الجديد لدرجة الحرارة الصفرية أخيرًا ليلاً في محطة ارسال راديو نوفارا كاميري عند ارتفاع 5.328 متر .

وقد حطم هذا الرقم القياسي الذي حققته سويسرا للتو ، والتي سجلت الليلة فى بايرن صفرًا حراريًا عند 5298 مترًا ، وهي أعلى قيمة منذ عام 1954 ، عندما بدأوا قياساتهم.

لدرجات الحرارة القصوى في الجبال ، قال الموقع أنه تم الوصول إلى 23 درجة مئوية عند 2100 متر و 39 درجة مئوية عند 900 متر.

وقال المجلس القومي للبحوث أن كل الأنهار الجليدية الايطالية في جبال الألب سجلت حالياً درجات حرارة فوق الصفر. (أنسامد).

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