إيطاليا: 9000 مهاجر في فينيتو وحدها في التدفق الأخير

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - قال حاكم حزب الرابطة اليميني في فينيتو، لوكا زايا، الثلاثاء، إن 9000 مهاجر وصلوا إلى المنطقة الشمالية الشرقية الإيطالية وحدها في أحدث تدفق للمهاجرين إلى إيطاليا.



وقال في تصريح البندقية: "لدينا ما يقرب من 9000 شخص فيما يتعلق بتدفق الهجرة هذا. لم نرفض أي شخص أبدًا، لكننا نشعر بالقلق لأنه لم تعد هناك أماكن وقد يصبح الوضع مثيرًا للقلق".



وأوضح أنه بالنسبة للمحافظ، يجب تقديم التضامن بشكل جدي، "لكن هناك مسألة الاستدامة".



وأضاف "هناك مستوى لا يمكننا ضمان الكرامة بعده.، يجب أن نتجنب مخيمات الخيام والتجمعات الضخمة، مثل (بلدة) كونا (بالقرب من البندقية)".



كما أشار مرة أخرى إلى أوروبا قائلا "إنها غائبة تمامًا عن هذه اللعبة. لا يمكن أن تظل هاربة، يجب أن يُطلب منها أن تنزل إلى الملعب. لا يمكن لإيطاليا أن تصبح نقطة الضعف الناعمة في القارة".



(أنسامد).





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