انطلاق «منتدى ريميني» في إيطاليا وتخصيص نشرة باللغة العربية

(أنسامد) - أغسطس 21 - روما - انطلق في إيطاليا (منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب)، ويستمر حتى 25 من نفس الشهر، وللمرة الأولى يتم تخصيص نشرة إعلامية يومية باللغة العربية تغطي فعاليات الدورة.



ودعا ( منتدى ريميني ) مجموعة من كبار مثقفي العالم لحضور الدورة الجديدة.



وأشار بيان صادر عن المنتدى إلى اهتمام منظمي لقاء ريميني بالعالم العربي ، وتطلعهم الدائم إلى بناء العلاقات معه، ونوه المنتدى بالتعاون الذي استمر لسنوات مع بعض دول العالم العربي ،والذي وصل إلى ذروته مع إقامة لقاء القاهرة عقد في عامي 2010 و 2012، وهو الحدث الذي شارك فيه أبرز الشخصيات من المشهد الثقافي والديني والاجتماعي.



ترأس منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب السيدة إيميليا جوارنييري ويشرف على تنظيمه لجنة تضم في عضويتها الأكاديمي المصري المقيم في إيطاليا الدكتور وائل فاروق؛ الباحث في الأدب المقارن، وهو العضو الأجنبي الوحيد في اللجنة التي يرأسها خوليان كارون.



ولفت البيان إلى الزيارة التي قام بها وفد من "منتدى ريميني" في عام 2018 لمكتبة الإسكندرية واستقبال الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوفد ،كما حضر وفد من ريميني في عام 2022 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب .



واستقبل منتدى ريميني في دوراته السابقة عدة شخصيات عربية مهمة منها السيد عمرو موسى والدكتور مصطفى الفقي والدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كما استضاف منتدى ريميني في دوراته السابقة عدة أسماء مهمة في العالم منها نعوم تشومسكي والمخرج أندريه تاركوفسكي والكاتب المسرحي يوجين يونسكو وعالمة اللسانيات جوليا كريستيفا كما استضاف نصر أبو زيد و الدكتورة رجاء بن سلامة من تونس بالاضافة لعدد كبير من الحاصلين على جوائز نوبل في العلوم .



ويعد لقاء ريميني أكبر مهرجان ثقافي صيفي في العالم إذ يحضره مليون شخص على مدى أسبوع ويعطي صورة للقضايا التي تشغل العقل الأوروبي.



ووجه البابا فرنسيس كلمة لمنتدى ريميني قال فيها : "يأتي منتدى ريميني من أجل الصداقة بين الشعوب ، بينما ، للأسف ، تزرع الحرب والانقسامات الحقد والخوف في القلوب ، في هذا السياق ، يبدو عنوان المنتدى جريئًا:وهو "الوجود البشري صداقة لا تنضب". جريء لأنه يتعارض بوضوح مع هذا الاتجاه ، في وقت يتسم بالفردانية واللامبالاة ، مما يولد الشعور بالوحدة والعديد من أشكال الهدر." (أنسامد).





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