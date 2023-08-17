وصول 239 مهاجرا إلى لامبيدوزا خلال الليلة الماضية

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - وصل 239 مهاجرا إلى لامبيدوزا خلال الليلة الماضية، بعدما أنقذت قوارب الدورية التابعة لخفر السواحل وجوارديا دي فينانزا 4 قوارب.



وبعيدا عن عمليات الإنقاذ، كان هناك عمليتان إنزال مباشر على البر الرئيسي، إذ تصدت الشرطة المالية لـ 46 مهاجرا، بينهم أربع سيدات وقاصر وحيد، يحملون جميع جنسيات ساحل العاج وجامبيا ومالي والسنغال والسودان وغينيا.



وبالأمس، وخلال 24 ساعة، كان هناك 13 عمليات إنزال بإجمالي 492 مهاجرا.



ونقل الوافدون الجدد إلى مركز استقبال المهاجرين كونترادا إمبرياكولا، الذي يضم في الوقت الحالي 2133 مهاجر.



وأمرت محافظة أغريجنتو التي تتبع لها لامبيدوزا، نقل 1010 مهاجرا اليوم إلى مناطق أخرى في إيطاليا. (أنسامد).





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