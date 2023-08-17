إيطاليا: زيادة عدد المهاجرين عن طريق البحر للضعف عام 2023

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - تضاعف عدد المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البحر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.



وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية سجلت إيطاليا 89158 إنزال على شواطئها الجنوبية بداية من يناير وحتى يوليو الحالي مقارنة بحوالي 41435 عام 2022 بزيادة قدرها 11518 وكان أغلبهم قادمًا من تونس.



وتقول الوزارة إن من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم فى البحر هناك 5.8% ساعدتهم سفن الإنقاذ الإنسانية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.



وارتفع من ناحية أخرى عدد طلبات اللجوء إلى 79.59% أي حوالي 72460 رفض منهم 2561 وأعيدوا إلى بلادهم بزيادة تقدر بحوالي 28.05% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (أنسامد).





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