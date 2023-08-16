شرطي يسافر من صقلية إلى النرويج لجمع أموال لمكافحة السرطان

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - سافر شرطي إيطالي في هيئة الضرائب يبلغ من العمر 40 عامًا على دراجته لمسافة 6000 كيلومتر تقريبًا من ميسينا في صقلية إلى كيب نورث في النرويج، أقصى نقطة في شمال أوروبا يمكن الوصول إليها عن طريق البر، لجمع الأموال لأبحاث السرطان بعد وفاة زوجته بسبب ورم قبل عام.



جاسبارينو لا روزا، رائد حراسة مالية من كالابريا، انطلق من ميناء صقلية الشرقي في 8 يوليو ووصل إلى وجهته قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد يوم السبت.



أثناء نزوله من دراجته، قام لا روزا بلف وشاح حول الكرة الأرضية بمناسبة هذه النقطة وقال إن زوجته ماريا "واجهت معركتها الطويلة والمستنزفة ورأسها مرفوعًا عالياً، ولم تضعف مطلقًا وتحاول دائمًا الوصول إلى الجولة التالية، وأردت تكريم تلك الروح القتالية ".



من المتوقع أن تجمع "رحلة لا روزا للحياة" آلاف اليوروهات لجمعية أبحاث السرطان الإيطالية. (أنسامد).





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