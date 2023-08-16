شرطي يسافر من صقلية إلى النرويج لجمع أموال لمكافحة السرطان
جاسبارينو لا روزا، رائد حراسة مالية من كالابريا، انطلق من ميناء صقلية الشرقي في 8 يوليو ووصل إلى وجهته قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد يوم السبت.
أثناء نزوله من دراجته، قام لا روزا بلف وشاح حول الكرة الأرضية بمناسبة هذه النقطة وقال إن زوجته ماريا "واجهت معركتها الطويلة والمستنزفة ورأسها مرفوعًا عالياً، ولم تضعف مطلقًا وتحاول دائمًا الوصول إلى الجولة التالية، وأردت تكريم تلك الروح القتالية ".
من المتوقع أن تجمع "رحلة لا روزا للحياة" آلاف اليوروهات لجمعية أبحاث السرطان الإيطالية. (أنسامد).