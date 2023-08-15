إيطاليا: إعصار نيرو شديد الحرارة يستمر إلى ما بعد فيراجوستو

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - صرح خبراء الأرصاد اليوم الثلاثاء، إن موجة الحر الأخيرة في إيطاليا الناجمة عن "إعصار نيرو" الأفريقي ستبقي البلاد في ظروف شديدة الحرارة في عيد 15 أغسطس فيراجوستو وما بعده، وإن لم تكن الموجة ساخنة مثل الموجة في أوائل يوليو حيث وصلت درجة الحرارة إلي 40 درجة.



وقالوا إن العطلة الوطنية في منتصف أغسطس بمناسبة عيد صعود العذراء مريم، تشهد يومًا مشمسًا وحارًا جدًا في الشمال وتوسكانا وسردينيا والمناطق الداخلية من المركز.



وقد تم إصدار تحذير اللون الأحمرمن الحرارة لفلورنسا في 15 أغسطس، حيث يُنصح حتى الأشخاص الذين يتمتعون باللياقة والصحة بالبقاء في منازلهم من الساعة 10 إلى الساعة 6.



وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه ستكون هناك عواصف رعدية في جبال الألب وأنه من المتوقع أن يستمر الطقس الحار حتى نهاية الشهر على الأقل. (أنسامد).





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