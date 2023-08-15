جنوة تحيي الذكرى السنوية الخامسة لانهيار جسر موراندي البري

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - أحيت مدينة جنوة الليغورية يوم أمس الاثنين الذكرى السنوية الخامسة لانهيار جسر موراندي البري الذي قتل فيه 43 شخصًا.



وقال حاكم ليغوريا جيوفاني توتي إن الكارثة ما زالت "جرحا مفتوحا" حيث نشرت أسماء الضحايا على شاشة كبيرة أمام مقر المنطقة.



تم إحياء ذكرى انهيار الجسر فوق نهر بوسيفيرا في 14 أغسطس 2018 بحفل تذكاري حضره ممثلو المؤسسات المحلية والوطنية والزعماء الدينيون، بما في ذلك وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني.



وقال الرئيس سيرجيو ماتاريلا في رسالة "في الذكرى الخامسة للانهيار، وما خلفه من خسائر فادحة في الأرواح البشرية، والجروح العميقة التي أصابت مدينة جنوة وضمير جميع الإيطاليين، تجدد الجمهورية وتقوي مشاعر التقارب والتضامن مع أسر الضحايا وكل من رأوا حياتهم تعطلت بسبب كارثة خطيرة بقدر ما هي غير مقبولة".



وتابع "انهيار جسر موراندي في جنوة يمثل تذكيرًا دراماتيكيًا بمسؤوليات مقدمي الخدمات العامة، سواء على الأرض في التسليم للمستخدمين أو المسؤولين عن ضمان توفير شروط السلامة اللازمة".



وقد تم تقديم 59 شخصًا في المجموع للمحاكمة فيما يتعلق بانهيار الجسر، بما في ذلك الرؤساء السابقون والمسؤولون الفنيون لشركة الطرق السريعة Autostrade per l'Italia (ASPI) وذراع الصيانة SPEA ، ومديرو وزارة النقل السابقون والحاليون وغيرهم من المدنيينز تتراوح التهم بين الإخفاق الذريع في الامتثال لواجب الفرد فيما يتعلق بالسلامة في مكان العمل إلى جرائم القتل العديدة.



وتقول النيابة إن العديد من المتهمين كانوا يعرفون أن جسر الطريق السريع يمكن أن ينهار لكنهم لم يفعلوا شيئًا لمنع حدوث ذلك.



لم تعد ASPI و SPEA متورطين في المحاكمة الجنائية بعد صفقة الإقرار بالذنب لدفع تعويضات تبلغ حوالي 30 مليون يورو.



وقد تم هدم بقايا جسر موراندي وافتتح جسر آخر صممه المهندس المعماري جينوزي رينزو بيانو في أغسطس 2020 ليحل محله. (أنسامد).





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