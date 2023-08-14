إيطاليا:انهيار أرضي في اقليم بييمونتي وموجة من الطين والمياه

(أنسامد) - أغسطس 14 - روما - صرح حاكم اقليم بييمونتي (في الجنوب الشرقي من مدينة تورينو)، ألبرتو تشسيريو، اليوم الاثنين إن خمسة أشخاص في عداد المفقودين في باردونيكيا بعد موجة من الطين والمياه والحطام الناجم عن انهيار أرضي على علو شاهق اجتاح المدينة ليلة الأحد.



وأضاف تشسيريو بعد أن تحدث إلى عمدة باردونيكيا كيارا روسيتي: "أنا على اتصال مباشر مع رئيس البلدية، الذي أكد عدم وجود ضحايا وأن الأشخاص الخمسة الذين اعتبروا في البداية مفقودين قد تم تعقبهم أيضا".



وقال "هذه أخبار جيدة بالتأكيد. لكن الضرر كبير للغاية وقد تحدثت بالفعل إلى نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني الذي قال إن الحكومة مستعدة للقيام بدورها لمساعدتنا في التعامل مع هذا الوضع".



وبحسب ما ورد أصيب شخص بجروح طفيفة في الفيضان غير المتوقع بعد أن فاض نهر ميردوفين المحلي على ضفتيه.



يقال أيضًا إن ما مجموعه 120 شخصًا قد نزحوا بسبب الفيضانات ويتم إيواؤهم الآن في معسكر أنشأه الصليب الأحمر الإيطالي في منشأة رياضية محلية وفي الفنادق.



وبحسب ما ورد فقد تدخل رجال الإطفاء لإنقاذ ستة أشخاص محاصرين في عربة جرفتها مياه الفيضانات في اتجاه مجرى النهر.



كما تعرض كل من مركز الشرطة المحلي وفندق لا بيتولا لأضرار بالغة ودمر الأسطول المحلي بأكمله من سيارات الشرطة.



كما تضررت الجسور المحلية، مما جعل بلدة جبال الألب بالقرب من الحدود الفرنسية غير متاحة للجميع باستثناء خدمات الطوارئ.



وتم قطع إمدادات الغاز في المنطقة لمنع الانفجارات، وطلب مجلس المدينة من السكان توقع انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.



كما عززت شرطة الكارابينيري المدينة، وهي مقصد سياحي شهير في الصيف، ضد خطر النهب. (أنسامد).





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